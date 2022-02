Célébration du 8ème anniversaire de l’accord de paix conclu entre les musulmanes et les catholiques de Mindanao (Philippines)

Le 24 janvier 2022, plus de 22 000 représentants de 51 pays ont assisté à la conférence internationale sur la paix célébrant la “Journée de la paix” qui s’est tenue virtuellement. Cet événement commémoratif célèbre l’accord de paix conclu entre les communautés musulmanes et catholiques de Mindanao il y a 8 ans.

En 2014, l’ONG internationale Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) a joué un rôle de médiateur dans le conflit de Mindanao en proposant un accord de paix aux représentants locaux.

Sous le regard du président Man Hee Lee de HWPL, l’accord de paix a été signé par l’honorable Esmael G. Mangudadatu, alors gouverneur de Maguindanao, et l’archevêque émérite Fernando Capalla de l’archidiocèse de Davao, représentant des dirigeants locaux.

Depuis lors, la province de Maguindanao et le Front de libération islamique Moro (MILF) ont déclaré le 24 janvier “Journée de la paix de la HWPL” et l’ont commémoré comme un événement annuel pour réaffirmer la coopération internationale et le partenariat local pour la consolidation de la paix à Mindanao.

En outre, des monuments de la paix ont été construits en l’honneur de l’accord de paix à Mindanao. Les 1er et 2e monuments de la paix ont été érigés respectivement en 2015 et 2016.

En 2021, le troisième monument de la paix a été inauguré à Cotabato City. Premier monument à Luzon, un monument de la paix à Dingras, Ilocos Norte, a été inauguré le 24 janvier dernier dans le cadre du 8e anniversaire de la “Journée de la paix” de HWPL. Un autre monument, situé dans l’école secondaire nationale intégrée de Siniloan, devrait être inauguré en février.

L’événement, qui avait pour thème “La loi de la paix au ciel et sur la terre”, visait à promouvoir l’harmonie entre les religions et à obtenir le soutien du public pour établir une loi internationale pour la paix.

Des personnalités de premier plan ont adressé des messages de félicitations, notamment le président du Sénat, Vicente Sotto III, le sénateur Panfilo Lacson, la sénatrice Cynthia Villar, le sénateur Ronald ‘Bato’ Dela Rosa, le juge en chef Alexander Gesmundo et la présentatrice de télévision Mariz Umali des Philippines. Les orateurs principaux de divers domaines ont également présenté des messages d’engagement déclarant leurs plans de promotion de la paix dans leurs secteurs respectifs, notamment le droit, l’éducation, la jeunesse, les femmes, les entreprises privées et les médias.

Prabhu Mahendra Das, président du temple Sri Sri Radha Madhava Mandir, a déclaré qu’il avait décidé de participer au bureau de l’Alliance mondiale des religions pour la paix (WARP) organisé par HWPL comme “une plate-forme mondiale pour les chefs religieux pour parler, partager, discuter, apprendre et grandir ensemble harmonieusement et pacifiquement”. Pour la contribution à la paix dans le domaine de la religion, il a ajouté : “Je crois fermement que toutes les religions devraient entrer dans un partenariat sous la forme d’un protocole d’accord”.

Le juge Raoul Victorino (retraité), président du Petit-déjeuner de prière national philippin (PNPB) et doyen de la faculté de droit de l’Université chrétienne philippine (PCU), a expliqué qu’il avait été inspiré par le “mouvement révolutionnaire” initié par HWPL pour soutenir la consolidation de la paix mondiale par le biais d’un projet de “Déclaration de paix et de cessation de la guerre (DPCW)” rédigé par des experts mondiaux en droit international afin de promouvoir la paix en tant que culture et norme mondiale.

Il a déclaré : “Je m’efforcerai d’obtenir le soutien du président des Philippines pour le soutien de solidarité nationale de la DPCW. Dans le même temps, j’intégrerai l’éducation à la paix dans les facultés de droit en collaborant avec l’Association philippine des facultés de droit”.

Représentant le secteur de l’éducation aux Philippines, le commissaire Ronald Adamat du Commissariat à l’enseignement supérieur (CHED) a également déclaré : “La commission en banc du CHED a adressé un message au président Duterte, les exhortant à déclarer le 24 janvier “Journée nationale de la paix”, qui prévoit la célébration et l’observation simultanée de la paix par le biais d’activités, d’événements et de cérémonies en faveur de la paix par tous les organismes et agences du gouvernement, y compris le secteur privé. Cette journée sera également célébrée et observée dans le secteur de l’éducation”.

“Notre objectif est de rassembler tous les peuples du monde pour créer un monde de paix et le laisser en héritage durable aux générations futures. Pour faire de ce monde un lieu de paix sans guerres, devenons des messagers de la paix. Rappelons aux gens du monde entier cette émotion – un désir de paix – et la Journée de la paix afin qu’ils puissent se souvenir de tout cela pour toujours”, a déclaré le président Lee lors du discours de clôture.