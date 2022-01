DIRECT SPORT – Mondial-2022 : l’Arabie saoudite reste en tête du groupe B devant le Japon et l’Australie

L’Arabie saoudite, grâce à sa victoire 1-0 contre Oman à Djeddah, poursuit son chemin en tête du groupe B des qualifications de la zone Asie pour la Coupe du monde 2022, devant le Japon et l’Australie, également victorieux jeudi lors de la 7e journée.

Les Green Falcons, entraînés par le Français Hervé Renard, n’ont pas tremblé sur les rives de la mer rouge et conservent leur invincibilité acquise depuis le début de ce troisième tour des éliminatoires asiatiques, avec six victoires et un nul contre l’Australie, grâce au seul but de la rencontre inscrit par l’attaquant Feras Al-Brikan à la 48e minute.

Plus tôt dans le groupe B, l’Australie n’a fait qu’une bouchée de la lanterne rouge, le Vietnam (4-0), alors que son rival pour la deuxième place, synonyme de qualification directe, le Japon, a vaincu la Chine 2-0.

Point du Groupe B des qualifications de la zone Asie pour la Coupe du monde 2022 de football, à l’issue des matches joués jeudi:

Jeudi 27 janvier

Arabie Saoudite – Oman 1 – 0

Australie – Vietnam 4 – 0

Japon – Chine 2 – 0

Déjà joués:

Australie – Chine 3 – 0

Arabie Saoudite – Vietnam 3 – 1

Japon – Oman 0 – 1

Oman – Arabie Saoudite 0 – 1

Vietnam – Australie 0 – 1

Chine – Japon 0 – 1

Australie – Oman 3 – 1

Chine – Vietnam 3 – 2

Arabie Saoudite – Japon 1 – 0

Oman – Vietnam 3 – 1

Arabie Saoudite – Chine 3 – 2

Japon – Australie 2 – 1

Australie – Arabie Saoudite 0 – 0

Vietnam – Japon 0 – 1

Chine – Oman 1 – 1

Oman – Japon 0 – 1

Vietnam – Arabie Saoudite 0 – 1

Chine – Australie 1 – 1

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Arabie Saoudite 19 7 6 1 0 10 3 7

2. Japon 15 7 5 0 2 7 3 4

3. Australie 14 7 4 2 1 13 4 9

4. Oman 7 7 2 1 4 6 8 -2

5. Chine 5 7 1 2 4 7 13 -6

6. Vietnam 0 7 0 0 7 4 16 -12

Reste à jouer (en heure de Paris, GMT+1):

01/02 (11h10): Japon – Arabie Saoudite

01/02 (13h00): Vietnam – Chine

01/02 (17h00): Oman – Australie

NDLR: Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la Coupe du monde. Les deux équipes classées troisième s’affrontent ensuite en match aller-retour, le vainqueur participant à un barrage intercontinental aller-retour.