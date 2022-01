Dr Iman Kacem Nhili remporte le prix de la meilleure recherche scientifique féminine, pour l’année 2021

Le prix de la meilleure recherche scientifique féminine, pour l’année 2021, a été remis mercredi lors d’une cérémonie organisée au siège du ministère de la Famille, de la Femme et de l’Enfance et des personnes âgées, à l’éminente professeure de neurologie, le Dr Iman Kacem Nhili, pour ses recherches médicales sur ” les caractéristiques cliniques, les signes d’apparition et le développement de symptômes neurologiques chez les patients atteints du Covid 19″.

La ministre de la Famille et de la Femme, Amal Belhaj Moussa, a souligné au cours de cette cérémonie qui s’est déroulée en présence des ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir et de la Santé Ali Mrabet que ce prix, d’une valeur de 10 000 dinars vise à encourager les chercheuses tunisiennes et consolider leurs parcours scientifique.