DIRECT SPORT – CAN 2022  : Quand l’équipe de Tunisie se met à se justifier après un échec

DIRECT SPORT – CAN 2022

Comme d’habitude, à chaque contreperformance dans les compétitions africaines, les joueurs tunisiens parlent de conditions climatiques, d’arbitrage, de séjour/accueil, cette fois-ci Covid-19, etc. Et cette CAN 2021 – Cameroun n’échappe pas aux critiques habituelles.

En effet, battus 1 à 0 par une modeste équipe gambienne de football dont c’est la première participation à une phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations, les joueurs de la sélection nationale assurent «n’avoir même pas pu prendre de douche après la rencontre» dans les vestiaires du stade de Limbé. Mais là, on l’aura compris, c’est après le match…

Cité par la radio Mosaïque FM, Mohamed Drager déclare : «Cette CAN? Je préfère ne pas parler des conditions. A titre d’exemple, y a pas d’eau dans les vestiaires, on est sorti sans prendre nos douches après ce match face à la Gambie ».

Dans certains médias aussi, on accuse par-ci, on accuse par-là. Ce vendredi matin 21 janvier, j’ai entendu dans une radio l’animateur d’une émission matinale se demander «pourquoi la CAF fait jouer la Tunisie avec seulement 2 jours de repos ? ». Il sous-entend que la CAF est contre la Tunisie.

Tiens, cet animateur a peut-être raison, car que ce soit au niveau des clubs ou de l’équipe nationale, les tirages de la Tunisie sont souvent cléments, donc ne nous permettent pas de connaître notre vraie valeur !

Mais non, soyons sérieux, et disons-nous les quatre vérités : nos joueurs sont techniquement assez bons, c’est indéniable, mais ils n’ont pas –toujours- le mental. D’où les trois pénalties obtenus et tous ratés lors des trois matchs de poule de cette Coupe d’Afrique des Nations 2021.

Et s’ils arrivent à retrouve le mental, une victoire face au Nigeria est possible !

TB