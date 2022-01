DIRECT SANTÉ – Coronavirus : Premier cas de Florona chez un jeune homme originaire de Médenine

Mahjoub Ouni, membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus et professeur en virologie a fait savoir, jeudi, qu’un jeune homme de 28 ans originaire de Médenine a attrapé le Florona qui est, a-t-il expliqué, une combinaison entre le coronavirus et la grippe et non pas un nouveau variant du virus.

Il s’agit, a-t-il dit, du premier cas de cette maladie à être enregistré en Tunisie.

Ouni a ajouté, dans une déclaration à la TAP, que le séquençage génomique a démontré que le jeune patient est atteint de la maladie Florona, soulignant qu’il ne souffre pas de symptômes graves étant donné qu’il est vacciné contre le Covid-19 et qu’il est appelé, seulement, à observer un auto-confinement.

Il a indiqué que Florona présente les mêmes symptômes que la grippe et le coronavirus (maux de tête, température élevée, douleurs articulaires …).

Les résultats des recherches vont démontrer, a-t-il dit, le degré de gravité de cette maladie qui pourrait être dangereuse particulièrement, pour les non vaccinés et les personnes atteintes de maladies chroniques.