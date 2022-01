Puissance militaire : L’Amérique et la Russie en tête du classement (infographie)

Selon les estimations de Global Firepower, la Chine compte environ 2 millions de soldats actifs. En comparaison, les forces américaines et russes emploient respectivement autour de 1,4 million et 850 000 personnels actifs.

Mais si on compare la puissance globale des forces armées du monde – en tenant compte du matériel, des armes déployées et de l’industrie militaire, les États-Unis restent en tête du classement, devant la Russie et la Chine, respectivement 2ème et 3ème.

Le graphique ci-dessous montre que quatre des huit plus grandes puissances militaires mondiales se trouvent en Asie. Le Japon, avec 120 000 personnels actifs, et la Corée du Sud, avec plus de 600 000 soldats, sont classés respectivement 5ème et 6ème (derrière l’Inde et ses 1,5 million de soldats).

En Europe, figure la France au 7ème rang et le Royaume-Uni au 8ème rang mondial.

Rappelons qu’aucun pays arabe ne figure dans le Top 10 de ce classement. On trouve l’Egypte 12ème avant la Turquie et l’Iran.