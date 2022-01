DIRECT SANTÉ – CORONAVIRUS : une application pour détecter le coronavirus en 45 secondes

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé que Deep Sensing Algorithms a obtenu un certificat européen pour avoir conçu un dispositif de dépistage du coronavirus à travers le souffle et détectable au bout de 45 secondes.

« L’appareil est similaire dans la forme et la fonction à un alcoomètre », a noté l’agence.

« La société finlandaise Deep Sensing Algorithms Ltd a achevé le développement de la première technologie de détection de coronavirus la plus rapide au monde, qui donne des résultats en moins d’une minute et dispose désormais d’un certificat d’exploitation européen et est disponible pour la livraison. »