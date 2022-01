DIRECT CAN 2022 – Sénégal : le TAS suspend la suspension de Pape Gueye

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a suspendu la suspension infligée par la Fifa à l’international sénégalais Pape Gueye, qui va pouvoir continuer à jouer avec la sélection de son pays à la Coupe d’Afrique des nations qui se déroule au Cameroun, a annoncé lundi la Fédération sénégalaise de football (FSF).

“Pape Gueye obtient gain de cause suite à son appel. Le Tribunal Arbitral du Sport suspend la décision de la FIFA. Le milieu de terrain va donc bel et bien continuer la #AFCON2021 avec la #TeamSenegal. HERE WE GO”, a écrit la FSF sur son compte twitter.

Pour rappel, l’international sénégalais Pape Gueye, avait été retiré de la feuille de match lors de la rencontre contre la Guinée (0-0), sur la demande de la Fifa en raison d’un conflit entre Marseille et Watford (élite anglaise).

Recruté en juillet 2020 par Marseille, le milieu de terrain était à l’époque au cœur d’un conflit. Le club anglais avait déclaré avoir fait signer le joueur.

L’Olympique de Marseille a été de son côté interdit de recrutement pendant un an par la Fifa dans le cadre du transfert du milieu de terrain sénégalais Pape Gueye.

Le Sénégal compte quatre points récoltés en deux matchs contre le Zimbabwe (1-0) et la Guinée (0-0), à l’issue de la 2e journée du groupe B de la CAN 2021 . Les Lions affrontent le Malawi mardi avec l’objectif de terminer en tête de leur groupe.