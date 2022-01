Crise économique : Les 5 risques majeurs pour la Tunisie

“L’effondrement de l’Etat” constitue la menace la plus probable au cours des deux prochaines années pour la Tunisie, révèlent les résultats d’une enquête de perception menée, en mai 2021, sur les différents risques mondiaux à long terme réalisée auprès de 124 pays.

Pour la Tunisie, les résultats de cette 17ème édition du rapport sur les “Risques mondiaux” publié par le World Economic Forum montrent un classement des principaux risques différents de la tendance mondiale.

“Seulement cinq autres pays (Liban, Venezuela, Nicaragua, Pérou et Honduras) classent l’effondrement de l’Etat comme premier risque”, souligne l’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE), partenaire officiel du World Economic Forum et qui a mené cette enquête pour le cas de la Tunisie.

Pour la Tunisie on évoque cinq risques classés, à savoir:

L’effondrement de l’Etat,

La crise de la dette,

Le chômage,

Le prolongement de la stagnation de l’économie

La prolifération des activités économiques illicites.

Et de rappeler que les risques mentionnés qui menaceraient la Tunisie ont fait l’objet d’un débat lors des Journées de l’entreprise organisées en décembre 2021.

“Des propositions ont été émises pour éviter des risques économiques et sociaux”, rappelle encore le think tank, évoquant notamment “la mise en place d’une constitution économique basée sur un Pacte de solidarité économique et sociale entre le monde des affaires et la sphère politique qui permettrait d’éviter des risques économiques et sociaux”.

Publié mercredi 12 janvier 2022, la 17ème édition du rapport du World Economic Forum sur les risques mondiaux est basée sur une enquête de perception réalisée en mai 2021 sur les différents risques mondiaux à long terme auprès de 124 pays.

Les résultats de l’enquête globale montrent que seulement 16% des personnes interrogées sont optimistes quant aux perspectives mondiales, 11% pensent que la reprise mondiale va s’accélérer et le reste des personnes interrogées s’attend plutôt à ce que les trois prochaines années soient caractérisées par une volatilité constante et de multiples trajectoires fracturées qui sépareront les résilients et les non résilients.

Le rapport présente les risques les plus sévères à l’échelle mondiale au cours des dix prochaines années émanant de l’actualité économique, sociétale, environnementale et technologique des pays…

Les principaux risques identifiés sont classés comme suit:

La défaillance de l’action climatique,

Les maladies infectieuses,

Les conditions météorologiques extrêmes,

Les dommages environnementaux causés par l’homme,

La perte de la biodiversité,

Les crises des ressources naturelles,

L’effritement de la cohésion sociale,

Les crises de la dette,

Les crises des moyens de subsistance,

La confrontation géoéconomique.

Il est à noter que le World Economic Forum publiera, le 26 janvier, le rapport sur “la compétitive des pays”, indique l’IACE, annonçant qu’il publiera les résultats en détails concernant la Tunisie.