CAN 2022 : Mohamed Salah, homme du match Egypte – Guinée Bissau

L’une des stars de cette compétition africaine, Mohamed Salah de l’équipe de pharaons d’Egypte a été élu homme du match qui a opposé l’Egypte à l’équipe de Guinée Bissau pour le compte de la deuxième journée du groupe D.

L’équipe de Mohamed Salah avait perdu sa première rencontre face au Nigéria 1-0.

It’s the

Make some noise for the TotalEnergies Man of the Match, Mohamed Salah! #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #GNBEGY | #TeamEgypt | @Football2gether pic.twitter.com/18kz9kRnXa

— #TotalEnergiesAFCON2021 (@CAF_Online) January 15, 2022