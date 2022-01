Le club égyptien Al Ahly a félicité le doyen des clubs tunisiens (EST) qui fête, aujourd’hui 15 janvier son 103e anniversaire. L’Espérance sportive de Tunis est le club le plus titré au niveau national et international.

Le conseil d’administration du club égyptien, présidé par Mahmoud Al Khatib, a souhaité aux Sang et Or plus de succès et davantage de prospérité.