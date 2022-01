DIRECT CAN 2022 : Faire une belle réaction contre la Mauritanie (Mondher Kebaier)

Le sélectionneur national, Mondher Kebaier a fait savoir que ses poulains sont tenus de faire une belle réaction face à la Mauritanie, pour sortir victorieux et palier le revers contre le Mali (0-1) pour le compte de la première journée de la phase de poules (Gr F) CAN Cameroun 2021+1.

S’exprimant samedi, en conférence de presse d’avant-match, Kebaier a déclaré que “la confrontation de dimanche intervient après un début en deçà des espérances tant sur le plan du résultat qu’à celui du rendement, ce qui nous enjoint à faire une forte réaction pour se repositionner en tant que favori.

Et le technicien d’ajouter: “Ma confiance en la capacité de mes joueurs à se présenter sous un meilleur visage et atteindre notre objectif demeure intacte, malgré les conditions difficiles rencontrées au Cameroun (Chaleur, Humidité, Covid-19, etc..)”, indiquant également avoir confiance en les joueurs qui devront remplacés leurs camarades touchés par la Covid.

Il a expliqué que les matchs de la CAN ne ressemblent en rien à ceux de la coupe arabe et aux championnats européens. “Les rencontres de la CAN ont des conditions propres comme celles vécues face au Mali et nous sommes tenus de convertir ses circonstances difficiles en exploits grâce à la détermination et à l’expérience des joueurs”, a-t-il encore ajouté.