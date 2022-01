DIRECT SPORT- Coupe d’Italie : Naples craque contre la Fiorentina, Milan passe en souffrant

Les prolongations ont été fatales à Naples, surclassé par la Fiorentina (2-5 a.p.) à neuf contre dix, mais ont souri à l’AC Milan, vainqueur en souffrant du Genoa (3-1 a.p.) jeudi en huitième de finale de la Coupe d’Italie.

La Fiorentina retrouvera en quarts l’Atalanta Bergame, qualifiée mercredi aux dépens de Venise (2-0). Milan sera opposé à la Lazio ou l’Udinese, qui s’affrontent mardi prochain.

A Naples, la Viola a ouvert la marque grâce à l’inévitable Dusan Vlahovic (41e) et le Napoli a répliqué par un lob astucieux de Dries Mertens (44e).

Ces deux buts ont lancé un match qui s’est ensuite emballé. La seconde période a vu la Fiorentina, à dix après l’exclusion de son gardien Bartlomiej Dragowski (45+2e), reprendre l’avantage en infériorité numérique sur un coup franc en deux temps de Cristiano Biraghi (57e).

Puis Naples, bien qu’à son tour en infériorité après les exclusions d’Hirving Lozano (84e) puis Fabian Ruiz (90+3e), a arraché in extremis la prolongation grâce à Andrea Petagna (90+5e).

Mais à neuf, le Napoli a dû se replier et attendre les vagues violettes. Et a fini par lâcher sur une volée croisée de Lorenzo Venuti (105+1e) et des accélérations de la recrue Krzysztof Piatek (108e), buteur pour son retour en Italie, et Youssef Maleh (119e).

A San Siro, sur une pelouse abîmée 24 heures après la Supercoupe d’Italie, Milan a également dû jouer 30 minutes supplémentaires pour écarter le Genoa entraîné par l’ex-vedette des Rossoneri, Andriy Shevchenko.

Les Lombards, au ralenti en début de match, se sont fait surprendre sur une tête de Leo Ostigard, oublié par Théo Hernandez au second poteau (17e).

Le latéral français s’est rattrapé en amenant l’égalisation d’un centre parfait repris d’une tête autoritaire par son compatriote Olivier Giroud, titulaire en pointe en l’absence de Zlatan Ibrahimovic, suspendu (74e).

Poussé à la prolongation, Milan a fait le siège de la cage ligurienne.

Rafael Leao, après une première belle occasion (92e), a délivré les Rossoneri avec un brin de réussite, d’un centre-tir qui a lobé le gardien du Genoa (102e). Avant qu’Alexis Saelemaekers ne les mette à l’abri en profitant de la deuxième passe décisive de la soirée du capitaine Hernandez (112e).

Une fin de match qui satisfait Stefano Pioli mais n’arrange pas la situation déjà délicate de “Sheva” sur le banc du relégable Genoa.