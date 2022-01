CS Sfaxien : de nombreux supporters poursuivent leur sit-in au siège du club

De nombreux supporters du Club Sportif Sfaxien ont poursuivi leur sit-in pour la deuxième journée consécutive au siège du club pour protester contre la situation critique de leur club, qui a entraîné l’arrêt des activités de l’équipe dans le complexe sportif, y compris les catégories des jeunes et les activités des équipes de volley-ball et de basket-ball.

Les supporters considèrent que le président du club, absent de la scène sportive depuis des mois pour des raisons de santé, de responsable de la crise financière étouffante dont souffre l’équipe et du départ d’un certain nombre de piliers de l’équipe première qui ont porté leur affaire à la FIFA.

Selon les protestataires, “cette situation a provoqué un vide complet au niveau des sections et des commissions et une situation catastrophique pour non paiement des joueurs et des employés du complexe sportif”.