DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Temps froid et chute de pluies abondantes sur les régions Est du pays

Temps froid, jeudi, avec des pluies temporairement orageuses sur le nord, et localement le centre et le sud. Les précipitations seront abondantes sur les régions Est du pays et seront accompagnées de chute de grêle par endroits et de chute de neige sur les hauteurs dont l’attitude dépasse les 700 mètres.

Les températures seront en baisse et les maximales se situeront entre 3 et 7 degrés sur les hauteurs ouest, et entre 8 et 14 degrés ailleurs. Elles ne dépasseront pas les 16 degrés sur le sud ouest du pays.

Le vent soufflera relativement, fort du secteur nord près des cotes et sur les hauteurs. Il sera faible à modéré sur le reste de régions. Mer agitée à très agitée.