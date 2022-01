DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Pluies orageuses au cours de la nuit

Le temps sera cette nuit favorable à la chute de pluies orageuses sur le nord, le centre et le sud-est, selon le bulletin de suivi météorologique publié, jeudi après midi, par l’Institut National de la Météorologie (INM).

L’INM a précisé que ces pluies seront parfois accompagnées d’orages surtout sur les régions de l’Est du pays avec des températures oscillant entre 8 et 12°c la nuit et aux alentours de 4 °c sur les hauteurs de l’Ouest.

Le vent soufflera de secteur nord et Est et sera relativement fort près des côtes et des hauteurs et moyennes dans le reste des régions.

Le vent sera provisoirement fort lors des passages nuageux et orageux en dépassant 70km/h sous forme de rafales.