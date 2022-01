DIRECT SPORT : le MJS décide le huis clos pour toutes les compétitions sportives

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé, mercredi, que tous les matches et compétitions sportives dans les différentes spécialités, se dérouleront à huis clos et ce à partir de demain jeudi et durant deux semaines renouvelables.

Le ministère souligne, dans un communiqué, la nécessité de respecter le protocole sanitaire édicté par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et les fédérations sportives, et de contrôler fermement le pass vaccinal de toutes les parties intervenantes (joueurs, arbitres, staffs techniques et administratifs…).

Suite aux décisions gouvernementales relatives à la lutte contre la propagation du Coronavirus, il a été également décidé de reporter toutes les Assemblées générales des clubs et des fédérations sportives et de reporter toutes les manifestations organisées dans les espaces de jeunesse ouverts et fermés, ajoute le communiqué.