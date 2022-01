En Direct de la CAN 2022 : Algérie vs Sierra Leone, sur quelle chaîne suivre le match?

Le tenant du titre de cette coupe d’Afrique des Nations – Cameroun 2022, entame la compétition avec son premier match contre la Sierra Leone (Groupe E).

L’équipe des Fennecs, favori de cette édition et après avoir remporté la dernière coupe arabe, doit non seulement conforter son statut de champion et “décrocher une victoire convaincante qui permettra de préserver la dynamique et surtout aligner un 35e match de rang sans défaite” souligne l’agence APS.

“Sur le plan de l’effectif, Belmadi fera l’impasse sur le milieu défensif Ismaël Bennacer (AC Milan/ Italie), suspendu pour cumul de cartons, ainsi que le défenseur Mehdi Tahrat (Al-Gharafa SC/ Qatar), attendu ce lundi à Douala, après avoir été laissé en confinement à Doha en raison d’une infection au Covid-19”.

Où regarder le match ?

Le premier choc de la journée à suivre absolument est certainement la rencontre du tenant du titre l’Algérie qui affrontera la Sierra Leone à 14h00 et qui sera diffusé en direct sur la chaîne Bein Sports 1 et en streaming sur Bein CCONNECT.