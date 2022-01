DIRECT CAN 2022 : Aïssa Laidouni “on sait à quoi s’attendre face au Mali”

Le milieu de terrain international Aïssa Laïdouni a estimé que la Tunisie doit aborder son match face au Mali, prévu mercredi pour le compte du premier tour de la Coupe d’Afrique des Nations (Groupe F), avec confiance et sérieux.

Dans une interview accordée au magazine Foot Mercato, le joueur tunisien a expliqué que le Mali est une très bonne nation de football. Les Aigles de Carthage savent à quoi s’attendre face à cette équipe qu’ils ont affrontée cet été lors d’un match amical.

“Nous, on respecte tout le monde, mais on est aussi conscient de nos qualités et de ce qu’on peut faire. On doit aborder ce match avec confiance et sérieux”, a-t-il déclaré, avant d’jouter : il n’existe pas de petit adversaire dans cette CAN. Tous les matches sont difficiles.

Personnellement, je suis content de commencer par un choc. Il va falloir être appliqué comme face à n’importe qui.

“L’envie doit être la même pour tous les joueurs sinon ça ne peut pas marcher”, a-t-il ajouté.

Le milieu de terrain du club hongrois de Ferencvaros a indiqué que “la Tunisie possède un groupe homogène composé de très bons jeunes et des joueurs expérimentés. C’est très bien parce que ça prouve que la Tunisie a un très grand avenir dans le football”.

Il a ajouté que “pour aller loin dans cette compétition et faire un bon résultat, il faut être capable d’utiliser la fougue des jeunes et l’expérience des anciens”.

Concernant la préparation compliquée des Aigles de Carthage en raison du Covid-19, Laïdouni a indiqué que l’équipe doit s’adapter à cette situation.

“De toute façon, c’est comme ça depuis les deux dernières années. On est sérieux donc ça se passe bien. On est resté en Tunisie pendant la préparation.

Je pense que c’était un choix de l’entraîneur pour mieux contrôler les conditions sanitaires. On est arrivé en fin de semaine dernière au Cameroun pour justement s’habituer à la chaleur, l’humidité et aux terrains du pays. Ici, nos conditions ne sont pas au top, mais on sait s’adapter”, a précisé le meilleur joueur du championnat hongrois.