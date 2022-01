Les Stars des deux matchés ont été Vincent ABOUABAKAR de l’équipe du Cameroun et Keny ROCHA du Cap-Vert.

The TotalEnergies Man of the Match award is like no other. 🌟

Check out how Vincent Aboubakar and Kenny Rocha earned it! 🔥#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | @FecafootOfficie | @fcfcomunica | @Football2Gether pic.twitter.com/6yrEoVtSyN

— #TotalEnergiesAFCON2021 🏆 (@CAF_Online) January 10, 2022