Des pluies éparses attendues, lundi. Elles seront temporairement orageuses sur le nord et localement sur le centre et le sud-est. Les précipitations seront localement abondantes avec chute de grêle par endroits sur le nord.

Les températures seront en baisse et les maximales se situeront entre 8 et 13 degrés sur le nord et entre 13 et 18 degrés sur le reste de régions. Le vent soufflera fort avec une vitesse qui peut atteindre les 90 km/h près des côtes. Mer agitée à très agitée au nord.