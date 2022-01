DIRECT CAN 2022 – Sénégal : “Les absences ne doivent pas constituer une excuse” (Aliou Cissé)

Le Sénégal, cité parmi les équipes favorites de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021), doit faire abstraction de ce statut et faire avec les circonstances liées aux nombreux cas de Covid-19 détectés dans ses rangs, avant d’entrer en lice lundi contre le Zimbabwe, a indiqué, dimanche, le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, soulignant que ” les absences ne doivent pas constituer une excuse ” .

“Je sais que beaucoup d’entraîneurs font face à l’absence de joueurs à cause de la pandémie mais ce ne sera pas une excuse, on va faire avec”, a déclaré en conférence de presse d’avant match face au Zimbabwe, le sélectionneur du Sénégal.

En plus de cinq joueurs restés à Dakar, trois autres footballeurs sénégalais dont le capitaine des Lions Kalidou Koulibaly, ont été testés positifs au coronavirus samedi.

“Le Sénégal aurait préféré avoir tout le monde mais ce ne sera pas une excuse”, a dit Aliou Cissé, soulignant que ceux qui sont à disposition, feront le travail demandé.

“Nous avons un groupe de qualité. Il y a des joueurs qui peuvent palier l’absence d’autres. Le Sénégal est touché, je suis persuadé que d’autres sélections le seront ou le sont déjà (…) Ca m’empêche pas de dormir parce que j’ai confiance en l’ensemble de mon groupe. J’aurais préféré avoir l’ensemble du groupe, mais les absences ne doivent pas constituer une excuse. Nous mettrons la meilleure équipe possible possible. “, a déclaré le sélectionneur des lions, dont les propos ont été relayés par des médias locaux.

“La situation est difficile. C’est des moments compliqués pour l’humanité et spécialement pour le football. Mais on a construit un groupe compétitif capable d’être bien présent. Nous sommes très motivés. C’est vrai, nous sommes tristes pour les garçons qui ne sont pas là. J’espère que les autres vont jouer et gagner pour eux “, a lancé Aliou Cissé qui avait à ses côtés, Idrissa Gana Guèye.

“Le Sénégal est plus fort qu’en 2017 et 2019 et est plus équilibré”, a assuré le technicien sénégalais, avant d’ajouter: “Quand on est footballeur professionnel, on vit avec la pression”.

Aliou Cissé a rappelé que les Lions qu’il dirige depuis six ans comptent des joueurs évoluant dans les plus grands clubs du monde. ”Quand on joue au PSG, au Napoli et à Chelsea, on apprend à faire face à cette pression qui doit être positive”, a-t-il dit.

Pour sa part, Idrissa Gana Gueye, l’un des maillons forts des Lions, a souligné la nécessité pour l’équipe de compter un groupe.

” On s’est préparé pour cette situation (du Covid-19) avant d’arriver ici. Même si on a perdu de joueurs cadres, tout le monde est capable de jouer. Ceux qui sont là se sont bien préparés. Si nous venons en Equipe Nationale ou à la CAN, c’est pour être prêt à jouer. Une CAN se gagne avec un groupe et pas juste onze joueurs titulaires “, a déclaré le numéro 5 des Lions de la Teranga.

Les Lions du Sénégal affronteront dans le groupe B le Zimbabwe le 10 janvier, la Guinée le 14 et puis le Malawi le 18.

Le coup d’envoi de la 33ème Coupe d’Afrique des Nations sera donné ce dimanche au stade d’Olembe à Yaoundé. Le Cameroun affronte le Burkina Faso à 17h00, heure locale et Tunisienne.