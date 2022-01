Le ministre de la Santé, Ali M’rabet a souligné, aujourd’hui à Kasserine, que la Tunisie n’est pas à l’abri de la cinquième vague de la pandémie du coronavirus avec ses deux mutants “Omicron” et “Delta” qui frappe le monde actuellement.

M’rabet a ajouté, en marge de la commémoration du 11e anniversaire de la journée du Martyrs, que le nombre de personnes infectées par le variant “Omicron”, à forte propagation, ne cesse d’augmenter en Tunisie ce qui nécessite, a-t-il dit, davantage de vigilance et le respect des mesures préventives et des dispositions des protocoles sanitaires.

Il a ajouté que la Tunisie s’est préparée à cette vague à travers l’accélération de la campagne de vaccination, rappelant que plus de 6 millions de Tunisiens ont été entièrement vaccinés.

Dans une déclaration à la TAP, le ministre a expliqué que le ministère de la Santé a pris les dispositions nécessaires en prévision de cette vague en dotant les établissements de santé de lits de réanimation et d’oxygène . Il a estimé que ces mesures restent insuffisantes et qu’il importe de prendre conscience de la nécessité d’adopter les gestes barrières et de recevoir la troisième dose de vaccination anti-Covid afin de limiter la propagation de cette épidémie et faire face aux risques de la cinquième vague.

Concernant les projets de santé publique bloqués dans la région de Kasserine, le ministre a affirmé que les efforts se poursuivent pour surmonter les difficultés qui ont empêché leur réalisation à l’instar des cinq services de l’Hôpital régional de Kasserine dont les travaux ont été achevés récemment.

Le ministère s’emploie, a-t-il dit, à équiper ces services et à leur fournir les ressources humaines nécessaires, notant dans ce contexte la réticence des médecins à participer au concours de recrutement de cadres de santé pour travailler dans les régions de l’intérieur malgré la incitations qui leur sont fournies, notant que d’autres mécanismes seront mis en place pour encourager les médecins à travailler dans ces régions.

Une délégation ministérielle composée de la ministre de la Justice Leila Jaffal, du ministre de la Santé, Ali M’rabet et du ministre des Affaires religieuses, Ibrahim Chaibi, s’est rendue, aujourd’hui, samedi, à Kasserine à l’occasion de la commémoration du 11e anniversaire du martyr dans les villes de Tala et Kasserine.

Deux cérémonies officielles ont été organisée à Tala et Kasserine marquées par un défilé d’une formation sécuritaire et militaire en présence, notamment, de blessés de la révolution, cadres régionaux et locaux et représentants d’organisations nationales.