Le mathématicien tunisien, Nader Masmoudi, remporte le prix international du Roi Fayçal dans la section science

Le mathématicien tunisien et professeur à l’université de New York aux Etats Unis, Nader Masmoudi, vient d’obtenir le prix international du Roi Fayçal dans la section science au titre de l’année 2022 et ce, en ex aequo avec le professeur Martin Hairer du Royaume Uni, selon le site officiel de l’évènement.

Né à Sfax en 1974, Nader Masmoudi est le premier Arabe et Africain à remporter une médaille d’or aux Olympiades internationales de mathématiques en 1992.

En 2011, il reçoit la médaille du meilleur article scientifique publié dans les Annales Henri Poincaré, et en 2012, il obtient une bourse de recherche de la part de la Fondation nationale pour la science.

En 2014, il fait une présentation intitulée The two brothers: Landau damping and inviscid damping durant le symposium de la médaille Fields qui est organisé annuellement pour présenter les travaux d’un médaillé très récent et ses références scientifiques. Il est aussi nommé un chercheur honoraire à l’Institut de mathématiques Clay en automne de la même annéé.

En 2015, il est le lauréat de la chaire d’excellence de la Fondation sciences mathématiques de Paris.

En 2017, il reçoit, conjointement avec l’Allemand Simon Brendle, le Prix Fermat 2017 ” pour ses travaux remarquables de profondeur et de créativité en analyse des équations aux dérivées partielles non-linéaires et en particulier pour ses contributions récentes à la résolution rigoureuse et complète de problèmes de stabilité hydrodynamique soulevés dès la fin du xixe siècle par les pères fondateurs de la mécanique des fluides moderne “