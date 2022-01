DIRECT SPORT – CAN 2022 : Signature d’un partenariat entre la CAF et TikTok

TikTok et la Confédération africaine de football (CAF) annoncent un partenariat unique en son genre qui offrira un contenu exceptionnel pour les fans, à la fois sur le continent et à travers le monde.

Il s’agit du premier partenariat majeur de TikTok en Afrique, en soutien au football, le sport le plus populaire sur le continent. Grâce à cette collaboration, TikTok soutiendra sur un an la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies, le plus grand événement sportif d’Afrique dont le coup d’envoi sera donné le 9 janvier 2022 au Cameroun.

TikTok proposera également du contenu exclusif pour la Ligue des Champions de la CAF TotalEnergies 2022 et la Coupe d’Afrique des Nations Féminine TotalEnergies, Maroc 2022.

Avec plus de 1,4 million d’abonnés sur TikTok, le compte officiel TikTok de la CAF est également rapidement devenu un portail du football africain et avec des tournois tels que la CAN, la croissance et l’amour pour le football se poursuivent.

