DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Possibilité de chutes de pluies cette nuit sur le nord

L’Institut National de la Météorologie (INM) a évoqué, vendredi, la possibilité de chute cette nuit de quantités de pluies locales sur un nombre de délégations du nord, .

Ces quantités de pluies seront moyennes à Béja et Jendouba alors que la vigilance reste de mise pour ce qui concerne la vitesse du vent.

L’INM a ajouté, dans son communiqué, que le temps sera dans le centre et le sud intensément nuageux et les rafales de vent nécessitent une vigilance particulière notamment pour la navigation et la pêche, sachant que la mer reste agitée à très agitée.

Selon la même source, le temps froid persistera et sera caractérisé par des températures entre 6 et 10°c la nuit à l’intérieur du pays et entre 10 et 14°c dans les régions côtières.

En ce qui concerne le temps samedi matin, les données disponibles indiquent que le gouvernorat de Bizerte connaîtra un temps intensément nuageux avec des chutes de pluies alors que les températures maximales atteindront 13°c dans les gouvernorats de Béja, Jendouba, le Kef et Siliana où le temps sera pluvieux le matin.

En plus, le gouvernorat de Kairouan connaîtra des fortes rafales avec des températures maximales atteignant 16°c. Dans le sud, le temps sera marqué par des nuages passagers et les températures atteignent 13°c à Borj Elkhadhra.