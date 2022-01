 DIRECT SPORT – CAN-2021 : le Sénégal rallie le Cameroun sans trois joueurs positifs au Covid-19

La sélection sénégalaise de football a quitté Dakar mercredi pour la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN-2021) au Cameroun sans trois de ses joueurs atteints du Covid-19, a indiqué le ministère des Sports sénégalais.

Les Lions “sont partis de Dakar mais sans les trois joueurs et les six membres de l’encadrement touchés par le Covid”, a déclaré mercredi à l’AFP un responsable du ministère des Sports sous le couvert de l’anonymat.

Il s’agit de Pape Matar Sarr (Metz, L1 française), Nampalys Mendy (Leicester, Premier League) et Mame Bamba Thiam (Kayserispor, championnat de Turquie).

La Fédération sénégalaise (FSF) avait annoncé plus tôt dans un communiqué que trois joueurs et six membres de l’encadrement figurant dans le groupe réuni au Sénégal avaient été testés positifs, forçant à retarder le départ pour le Cameroun, initialement prévu mardi soir.

Un responsable de la FSF a indiqué que les joueurs et les membres de l’encadrement touchés resteraient en quarantaine au Sénégal sous le contrôle d’un médecin, et rejoindraient le groupe quand leurs tests seront négatifs.

Le Sénégal, qui n’a jamais gagné la CAN et a échoué à deux reprises en finale (2002, 2019), fait partie des favoris de la ompétition qui se disputera au Cameroun du 9 janvier au 6 février.

Les Lions, menés par l’attaquant de Liverpool Sadio Mané et le gardien de but de Chelsea Edouard Mendy, affronteront dans le groupe B le Zimbabwe le 10 janvier, la Guinée le 14 et le Malawi le 18.