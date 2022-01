Tunisie : Revue de la presse électronique pour la journée du 3 janvier 2022

Le nouveau bilan du Coronavirus en Tunisie, notamment à la lumière de l’émergence du variant ” Omicron “, continue de faire la ” UNE ” de la quasi-majorité des médias électroniques pour la journée du 3 janvier 2022. La loi de finances 2022, la consultation populaire et l’arrestation récente du député du Mouvement Ennahdha, Noureddine B’hiri, figurent également parmi les principaux thèmes évoqués par ces médias.

Le journal ” La Presse ” fait la lumière sur les ” maux difficilement surmontables ” auxquels fait face le secteur avicole, notant le désœuvrement des producteurs d’œufs contre la vente à perte de leur production.Cette situation, lit-on dans La Presse, est causée principalement par la majoration démesurée des coûts de production.

Le prix de vente des œufs imposé par l’État, ne couvrant pas les frais d’achat du fourrage pour les poules pondeuses et de la médication nécessaire à leur santé. Invité sur les ondes de Shems FM, le député du mouvement Echaâb, Badreddine Gammoudi s’est exprimé sur la consultation populaire qui devait démarrer samedi 1er janvier 2022.

Selon lui, cette consultation pourrait aider à identifier les différentes orientations des électeurs et offrir l’opportunité au peuple de s’exprimer sur des sujets bien définis.

A cet effet, il a souligné la nécessité d’intensifier l’effort de sensibilisation sur l’importance de la participation à cette consultation, afin qu’elle soit largement représentative de la volonté des participants.

D’après lui, cette consultation populaire n’est pas suffisante à elle seule, et devrait être appuyée par un dialogue avec la totalité des acteurs économiques, politiques et sociaux. Dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, Yahia Jemal, membre du bureau exécutif chargé du travail syndical de l’Union générale tunisienne des étudiants (UGTE), a dénoncé les problèmes ayant marqué la rentrée universitaire, dont en particulier l’obligation du passe sanitaire dans les universités et les foyers universitaires.Selon la Radio, Jemal a souligné l’appel lancé par l’UGTE aux étudiants pour se faire vacciner, l’organisation estudiantine rejette toutefois la mesure qui consiste à interdire aux non-vaccinés le passage des examens.

Dans une déclaration faite à cette station radiophonique, le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Hafaiedh Hfaiedh a fait état de l’insatisfaction de la Centrale ouvrière quant à l’accord relatif aux augmentations des salaires dans le secteur privé.

Pour l’UGTT, a-t-il souligné, les augmentations accordées sont insuffisantes par rapport à celles convenues lors des négociations directes avec nombre de sociétés, et qui s’élèvent à 14%.

Le journal ” Kapitalis ” a pour sa part fait état de la comparution, ce lundi 3 janvier 2022 de l’ancien chef d’état-major, Rachid Ammar devant l’une des chambres de la justice transitionnelle, pour ” faits de meurtre durant les événements des 25, 26 et 27 février 2011. Le même journal électronique annonce le lancement, à partir de ce lundi, par le ministère de la santé, d’une campagne nationale de vaccination contre la rougeole pour la tranche d’âge entre 26 et 38 ans. Selon le journal, cette campagne se poursuivra jusqu’au 15 janvier dans tous les centres de santé de base et points de vaccination équipés pour cet effet, et vise à renforcer davantage l’immunité contre la rougeole et à prévenir une éventuelle épidémie.

Le journal ” Espace Manager ” fait échos de la collision qui a eu lieu ce lundi à l’aube, entre deux camions légers transportant des ouvriers dans la région de Cebalet Ouled Asker à Sidi Bouzid.

Dans une déclaration au journal, le porte-parole de la Protection Civile, Moez Triaa, a précisé qu’une vingtaine d’ouvriers et ouvrières agricoles ont été blessés dans l’accident, dont onze ont été transportés à l’hôpital de la région pour recevoir les soins nécessaires.

Sous le titre, ” Tunisie : Quelle consultation pour quel peuple “, le même journal dénonce le ” blackout observé par le président de la République Kaïs Saïed ” autour de la démarche expérimentale de la plateforme électronique et le nom et l’identité de la société qui l’a réalisée, au risque de ne pas être en mesure d’en juger la fiabilité et en connaitre l’expérience dans le domaine.

Selon ” Espace Manager “, ” la proportion des ménages connectés à Internet dépasse à peine les 50%, d’après le rapport de l’Institut national de la statistique publié en 2019. Sans compter le taux d’analphabétisme qui demeure élevé chez les personnes âgées et dans certaines régions du pays “.

” Tunisie numérique ” reprend le post publié par le Secrétaire général du Syndicat de l’enseignement secondaire, Lassaâd Yakoubi sur sa page Facebook officielle, dans lequel il met garde contre la propagation rapide du Covid dans les établissements scolaires.

Ces établissements représentent un terrain favorable pour la propagation du virus, a-t-il averti, tenant le ministère de l’éducation pour responsable de la situation actuelle.