Référendum sportif annuel de l’agence TAP : Les lauréats 2021 seront connus mercredi

Les lauréats du référendum annuel des meilleurs sportifs de l’année 2021 dans les cinq concours seront connus mercredi au cours d’une conférence de presse qui se tiendra à l’occasion de la journée de la presse sportive nationale, organisée par l’agence.

L’annonce des résultats sera précédée d’une conférence-débat autour du thème “Comment exploiter les manifestations sportifs pour la promotion du tourisme tunisien ?”.

La conférence-débat sera marquée par la participation des représentants des secteurs sportif, touristique et médiatique, qui débattront des moyens d’améliorer les services du tourisme intérieur à caractère sportif et d’attirer le plus grand nombre de manifestations sportives continentales, arabes et internationales.

Le référendum de l’agence TAP, rappelle-t-on, comprend les concours de meilleur sportif, meilleure sportive, meilleur footballeur et meilleurs athlètes paralympiques hommes et femmes.

Il comprend également un concours ouvert au public sur le site Web de l’agence (tap.info.tn).