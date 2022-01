Parents et enseignants Pour une complicité tout au long de l’année !

La qualité de la collaboration entre les parents et les enseignants exercent une influence notable sur la réussite scolaire des élèves. Bâtir une relation de confiance avec les parents exige d’abord une meilleure appréciation de l’élève pour pouvoir conseiller les parents. L’objectif est d’aider les parents pour qu’ils se sentent compétents à effectuer le suivi scolaire.

L’apprentissage commence bien avant que l’enfant n’arrive à l’école. C’est en observant ses parents au quotidien et en interagissant avec eux, à la maison comme dans la communauté, qu’il développe sa curiosité, sa soif d’apprendre et son désir de s’épanouir.

Bien que le parent demeure le premier éducateur de l’enfant, le travail d’équipe entre la famille et l’école s’avère essentiel tout au long de l’année scolaire.

Comment favoriser cette collaboration et soutenir les parents dans leur rôle face à l’école ?

Dans sa quête continue de l’excellence en éducation, l’Académie du Lac et le Collège du Lac se sont données des priorités qui animent quotidiennement ses actions :

– l’amélioration du rendement de ses élèves ;

– la réduction des écarts du rendement scolaire ;

– et le renforcement de la confiance de la communauté parents.

L’atteinte de ces trois objectifs ne peut se faire sans l’appui incontestable des parents qui jouent un rôle déterminant dans le développement de leur enfant.

L’importance de l’engagement parental dans la vie scolaire des enfants est un critère essentiel dans l’implication et le développement des apprentissages.

Un vrai et solide encadrement parental, un accompagnement continu, un engagement dans les activités scolaires ainsi que l’encouragement à l’autonomie et au sens de responsabilité auront une influence directe sur la réussite scolaire de l’enfant.

C’est pourquoi, les directions de l’Académie du Lac et du Collège du Lac encouragent les parents dans leur rôle d’éducateur pour accompagner leur enfant dans son cheminement scolaire et personnel.

L’importance de l’encadrement en passant par la mise en place à la maison d’un environnement stimulant et propice au développement intellectuel, affectif, physique et social de l’enfant est cruciale. Ensemble, nous offrirons le soutien dont l’enfant a besoin afin qu’il puisse s’intégrer aisément au milieu scolaire et qu’il soit mieux outillé pour réussir à l’école et tout au long de sa vie.

Raisonner en partenaires

Faisons d’abord le point de la situation réelle de la relation entre parents et enseignants. Ces relations semblent sporadiques. Toutefois, l’envie d’harmoniser ces relations existent des deux côtés mais restent désordonnées par manque de planification et d’organisation.

Pourtant les enseignants savent pertinemment que les parents cherchent à s’impliquer et à veiller à la persévérance scolaire de leurs enfants. Aussi, il est utile pour les directions de l’Académie du Lac et du Collège du Lac de veiller et d’encourager une certaine complicité parent-enseignant.

La première occasion est la réunion de rencontres parents-enseignants de ce début d’année scolaire.

Cette occasion détermine le niveau de confiance et de collaboration future entre parents et enseignants. Elle permet de diminuer l’anxiété ou les craintes des parents, de mieux les outiller pour qu’ils puissent mieux collaborer avec l’enseignant et travailler efficacement en équipe avec lui, pour le bien de l’enfant.

Il est évident que les futures rencontres doivent être constructives tout en évitant les critiques négatives voire même destructrices afin de favoriser une excellente collaboration tout en demeurant efficace. C’est, en tous les cas, la tendance et la volonté de tous nos enseignants.

Les prochaines rencontres avec les parents se dérouleront certainement dans une ambiance conviviale. Préparées à l’avance, chaque rencontre sera une excellente occasion pour remettre aux parents une batterie d’informations et surtout les perspectives d’avancement pédagogique et cognitif de chaque enfant.

Une implication active favorise aussi une confiance accrue des parents envers la scolarité de leur enfant.

Les directions de l’Académie du Lac et du Collège du Lac sont persuadées que cette participation active des parents dans la vie scolaire de l’enfant donnera des résultats positifs et significatifs tels que :

– Une intégration plus aisée à l’école ;

– Un meilleur rendement de l’élève ;

– Un faible taux d’absentéisme ;

– Un meilleur comportement à l’école et à la maison ;

– Une estime de soi accrue.

Être au courant de ce qui se passe à l’école assure un meilleur rendement scolaire de l’enfant.

Rappelez-vous, chers parents, que la responsabilité des devoirs est celle de l’enfant. En revanche, la responsabilité d’encadrement, d’accompagnement et d’encouragement revient aux parents et aux enseignants.

C’est notre devoir, en tant que parents et enseignants, de donner à tous les enfants un espace pour qu’ils construisent leur force émotionnelle et de leur fournir une base solide pour leur avenir.