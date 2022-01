La campagne nationale de vaccination contre la rougeole a démarré lundi au Kef au profit des personnes âgées entre 26 et 38 ans, a indiqué le responsable au sein de la direction régionale de la santé Abdelbaki Jomni à l’agence TAP.

L’opération de vaccination s’effectue dans les différents centres de santé de base, dispensaire, centres de vaccination et hôpitaux du gouvernorat, a souligné le responsable en ajoutant que cette campagne se poursuit dans les prochains jours.

Selon des données statistiques du ministère de la santé, plus de 4 000 cas de rougeole ont été enregistrés au cours des neuf premiers mois de 2019 et 49 décès ont été causés par cette maladie. La plupart des cas ont été enregistrés chez les enfants, en particulier ceux de moins d’un an qui n’ont pas encore été vaccinés, et les enfants de 1 à 5 ans qui n’ont pas été complètement vaccinés.