DIRECT SPORT : Nejla Bouden reçoit le champion olympique de natation Hayoub Hafnaoui et la championne du monde d’haltérophilie Ghofrane Belkhir

La Cheffe du Gouvernement Nejla Bouden a reçu dimanche soir au palais du Gouvernement de la Kasbah, le champion olympique de natation Ayoub Hafnaoui accompagné de son entraîneur Sami Achour et la championne du monde d’haltérophilie Ghofrane Belkhir et son enntraîneur Majed Ben Amara, en présence du ministre de la jeunesse et des sports Kamel Deguiche.

Elle à félicité à cette occasion le nageur Ayoub Hafnaoui qui a remporté la médaille d’or du 400 m nage libre aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 et récemment celle d’argent du 1500 m nage libre au championnat du monde (bassin 25 m) à Abou Dhabi aux Emirats Arabes Unis et l’haltérophile Ghofrane Belkhir, double médaillée d’or à l’arraché ( 92 kg) et au total (203 kg) dans la catégorie des 55 kg, lors du championnat du monde de la discipline organisé en décembre à Tachkent en Ouzbékistan.

La Cheffe du Gouvernement a également rendu hommage au staff technique tunisien qui a une nouvelle fois prouvé ses capacités à s’illustrer et à créer des champions.

Nejla Bouden a affirmé que le gouvernement parie sur la jeunesse pour réaliser les meilleurs résultats, estimant que Ayoub Hafnaoui et Ghforane Belkhir sont un exemple à suivre pour tous les jeunes et que les réussites ne viennent pas toutes seules mais par le travail et la persévérance.

Elle a appelé les deux champions à continuer à hisser haut les couleurs nationales lors des prochaines manifestions sportives internationales.