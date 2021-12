Rétrospective sportive : 2021, année riche en exploits pour le sport tunisien

Le sport tunisien a enregistré en 2021 des exploits et des succès marquants tant au plan individuel que collectif et ce, que ce soit au niveau des clubs qu’à celui des sélections.

Ces résultats probants à la double échelle continentale et internationale ont permis aux sportifs tunisiens (hommes et dames) de briller sur les podiums, notamment, à l’occasion des jeux olympiques de paralympiques de Tokyo 2020+1.

En effet, après une année blanche sur le plan du sport mondial, en raison de la pandémie liée au Coronavirus, les stades, salles et autres structures sportives dans les quatre coins de la planète ont repris du service en 2021.

L’année a été particulière pour le sport tunisien en terme d’exploits dont le plus important restera, sans doute, la sacre olympique réalisé à Tokyo par le jeune nageur Mohamed Ayoub Hafnaoui qui a raflé l’or au 400m nage libre avant d’ajouter l’argent ce mois-ci du 1500m (bassin de 25m) aux Emirats arabes unis à l’occasion du championnat du monde.

Autre fait marquant, la médaille d’argent olympique de Mohamed Khalil Jendoubi des – 58kg au Taikwondo au Japon.

Aux jeux paralympiques, les réalisations des tunisiens étaient, également, pour le moins, remarquables. Onze médailles avaient été récoltées au total (4 or, 5 argent et 2 de bronze) avec une mention spéciale pour Walid Ktila et Raoua Tlili (2 or chacun).

Le tennis tunisien était également à l’honneur en 2021 grâce à la tenniswoman tunisienne Ons Jabeur, laquelle a remporté son premier tournoi en WTA en étant sacrée à Bermingham avant d’intégrer le top 10 mondial.

De son côté, l’haltérophile Ghofrane Belkhir a gravé son nom dans l’histoire en remportant l’or au championnat du monde de la discipline en Uzbékistan dans la catégorie des 55kg.

Les sports collectifs n’étaient en reste en 2021. La sélection nationale de football avait réussi à se qualifier pour la phase finale de la CAN du Cameroun dont le coup d’envoi sera donné le 9 janvier prochain, ainsi qu’au dernier tour des qualifications africaines pour le mondial du Qatar 2022, outre sa deuxième place acquise à l’issue de la coupe arabe de la FIFA (Qatar 2021).

La sélection de volley-ball a, quant à elle, remporté le titre de champion d’Afrique pour la 11e fois de son histoire, rempruntant ainsi le pas à la sélection de basket-ball, sacrée championne d’Afrique au Rwanda pour le 3e fois, la 2e d’affilée.

Au niveau des clubs, l’Espérance sportive de Tunis a réussi l’exploit de remporter un 5e titre africain de volley-ball, ainsi qu’un championnat arabe de handball.

L’autre formation tunisoise, le Club africain a été sacré champion d’Afrique de handball chez les dames.

De leur côté, les volleyeuses du CSF Carthage ont remporté le championnat d’Afrique des clubs champions aux dépens de leurs compatriotes du CS Sfaxien.