Tunisie : Campagne de rattrapage de la vaccination contre la rougeole pour les personnes âgées de 26 à 38 ans

La Direction des soins de santé de base au ministère de la Santé a fait savoir qu’une campagne nationale de rattrapage de la vaccination contre la rougeole sera organisée du 3 au 5 janvier 2022 pour les personnes âgées de 26 à 38 ans.

Le ministère a souligné que des opérations de vaccination seront organisées dans tous les centres de santé de base et points de vaccination équipés à cet effet dans tous les gouvernorats.

Il a indiqué que le but de cette campagne est de renforcer l’immunité contre la rougeole et de prévenir une épidémie, appelant le groupe cible à se faire vacciner. La campagne ne concerne pas les personnes de cette catégorie d’âge qui ont déjà contracté la rougeole ou reçu deux doses du vaccin.

Le ministère de la Santé a souligné que le vaccin qui sera administré est un double vaccin contre la rougeole et la rubéole.

Il a indiqué que cette campagne était programmée pour le mois de mars 2020, mais elle a due être reportée à plusieurs reprises en raison de l’épidémie du Coronavirus et s’inscrit dans le cadre de la riposte à l’épidémie de la rougeole au cours de 2019. Selon des données statistiques du ministère, plus de 4 000 cas de rougeole ont été enregistrés au cours des neuf premiers mois de 2019 et 49 décès ont été causés par cette maladie.

La plupart des cas ont été enregistrés chez les enfants, en particulier ceux de moins d’un an qui n’ont pas encore été vaccinés, et les enfants de 1 à 5 ans qui n’ont pas été complètement vaccinés.

En 2019, des infections ont été enregistrées chez des personnes de plus de 25 ans, ainsi que chez toutes les tranches d’âge mentionnées dans tous les gouvernorats, notamment dans la région du centre (Kasserine Kairouan et Sfax) et dans une moindre mesure dans les gouvernorats du Kef, Siliana, Béja et Médenine.

Pour lutter contre la propagation de la rougeole, il a été décidé de renforcer le contrôle de l’évolution de la situation épidémiologique, de réaliser une enquête épidémiologique sur tous les cas confirmés de rougeole, de consolider les mesures préventives pour réduire la transmission de l’infection dans les hôpitaux et de consolider les campagnes de lutte contre la rougeole.

La rougeole est principalement une infection des voies respiratoires causée par un virus très contagieux. On estime qu’environ 30 à 40 millions de cas de rougeole surviennent chaque année dans le monde et qu’un million de personnes meurent chaque année de la rougeole.