France : rumeur sur un couvre-feu et la prolongation des vacances scolaires

Des rumeurs sont en train de se propager en France concernant un éventuel couvre-feu qui sera instauré le 31 décembre et la possibilité de prolonger les vacances scolaires à cause de la pandémie de coronavirus et la hausse des contaminations à cause du variant Omicron.

A 16h, un conseil de défense sanitaire se réunira à l’Elysée et selon des sources de Franceinfo, il n’est pas question, à ce stade, d’instaurer un couvre-feu pour le réveillon du Nouvel An et encore moins de prolonger les vacances scolaires.

En France, la barre des 100 000 cas par jour a été franchie, le 24 décembre 2021.

Il se pourrait que l’instauration de nouvelles mesures strictes sera à l’ordre du jour comme l’imposition d’un masque à l’extérieur.

Le gouvernement pourrait aussi réduire la période du confinement sanitaire obligatoire pour les personnes testées positives de 10 à 7 jours.