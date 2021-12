Indice sur le crime organisé en 2021  : Voici les 10 premiers de la classe en Afrique

Si l’on en croit son premier rapport sur l’état du crime organisé dans le monde, Global Organized Crime Index classe l’Afrique en deuxième position, derrière l’Asie, où on enregistre le niveau le plus élevé de crime organisé. Et contrairement à ce qu’on pensait, la République démocratique du Congo en est la championne. Elle est suivie dans par le Nigeria, la République centrafricaine, le Kenya, l’Afrique du Sud, la Libye, le Mozambique, le Soudan, le Soudan du Sud et le Cameroun.

Nos confrères de site agenceecofin rappellent que ledit rapport a étudié la situation de 193 pays membres des Nations unies pour évaluer « leur résistance aux activités criminelles organisées ».

Le rapport analyse également « l’omniprésence des marchés criminels dans les pays, la dynamique des acteurs criminels et l’efficacité des Etats à mettre en place les mécanismes de défense et les réponses nécessaires pour assurer une résilience opérationnelle face au crime organisé ».

Ainsi, en fonction de ces données, « chaque pays est noté sur un score allant de 1 à 10. Plus un pays est approche de la note maximale, plus il a des niveaux élevés de criminalité organisée, qui peuvent concerner notamment la traite d’humains, le trafic d’armes, de drogues, etc. ».

Avec un score de 5,17 sur 10, l’Afrique se hisse à la 2ème place derrière l’Asie (qui occupe la première position des continents les plus impactés par la criminalité organisée, 5,30/10). Les Amériques (5,06), l’Europe (4,48) et l’Océanie (3,07).

Pour le continent africain, la zone de l’Afrique de l’Est arrive en première position, avec un score de 5,66 ; l’Afrique de l’Ouest suit en 2ème place avec un score de 5,47 ; l’Afrique centrale se classe 3ème avec le score de 5,11 ; l’Afrique du Nord arrive en 4ème position avec un score de 4,86 ; l’Afrique australe serait donc la région la moins affectée par la criminalité organisée, avec un score de 4,67.

Source : agenceecofin.com