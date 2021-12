Tunisie : Perturbation dans la distribution de l’eau dans plusieurs régions de Kairouan à partir de jeudi

Une coupure et une perturbation dans la distribution de l’eau potable seront enregistrées à partir de jeudi 23 décembre à 6h00 du matin, dans les plusieurs régions du gouvernorat de Kairouan.

Ces perturbations concerneront les régions de Haffouz, Ain Ghrab et Houfiya de la délégation de Haffouz ; Chebika, Houareb, El Karma, El Ouamriya, Jelayssia, El Grine et Aouled Ezzayer, de la délégation Chebika ; et El Metbasta, Dhraa Tammar, les deux zones industrielles Sebikha 1 et 2, de la délégation Sbikha.

Elles seront enregistrées, aussi, aux régions de Nabech, Aouled Ennehar, et El Gribette de la délégation de Kairouan Sud ; Aouled Achour de la délégation de Bouhajla ; El Bechachema et Bir Jedid de la délégation de Kandar ; et Sidi Hani, Kroussiya, Aouled Alouane, Aouled El Khechine et Aouled El Faleh, de la délégation de Sidi El Hani.

D’autres régions se retrouveront, à leur tour, privées de l’eau potable, à savoir, Borjine, El Kneyess, Beni Rebiâ, Beni Kalthoum, et El Frada de la délégation Msaken ; Menzel Hayet, El Alelecha, El Mezaougha, et El Melichet de la délégation Zremdine ; Menzel Kamel, Bir Tayeb, et El Hedadera de la délégation Jammel ; et El Ouardanine, Oued El Jebes, et Bou Otheman de la délégation Ouardanine.

D’après la Sonede, cette perturbation est due à des travaux de raccordement de la canal principale de Kairouan (diamètre 1000 mm), au niveau de la région de Ain Ghrab, de la délégation de Haffouz, et ce, dans le cadre du projet d’approvisionnement des régions du sud de Kairouan en eau potable.

Le rétablissement de l’eau potable se fera progressivement, à partir de samedi 25 décembre à 4h00 du matin, a précisé la Sonede, ajoutant que les travaux se poursuivront 24h/24 jusqu’à la fin .