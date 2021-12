Tunisie : Des agents du secteur public revendiquent l’amendement des lois pour l’adaptation de leur parcours professionnel aux diplômes

Des agents du secteur public qui occupent des fonctions ne correspondant pas à leurs diplômes universitaires ont appelé mardi, à l’amendement des législations en vigueur pour l’adaptation de leur parcours professionnel aux diplômes scientifiques.

Le secrétaire général de la Coordination tunisienne des cadres et personnels de santé, Chokri Mabrouki, a précisé lors d’une conférence de presse organisée par la Coordination, au siège du Syndicat National des Journalistes Tunisiens, que ces agents sont victimes d’injustice en raison de leurs privation de fonctions équivalentes à leurs diplômes, ajoutant qu’un grand nombre d’agents sont titulaires de maitrises et doctorats alors qu’ils occupent les postes d’agents de nettoyage ou de gardiens dans les administrations publiques et les ministères.

Mabrouki a souligné que le décret gouvernemental n° 2016-1143 du 16 août 2016 qui fixe les conditions et procédures de redéploiement des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif est inéquitable et comporte plusieurs lacunes et manquements.