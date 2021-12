Les Produits Agroalimentaires Tunisiens au Salon « Libya FOOD » Tripoli, 13-16 Mars 2022

Dans le cadre de rapprocher les entreprises libyennes et tunisiennes et de renforcer les relations économiques entre les deux pays, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax poursuit la mise en œuvre de son programme de coopération qu’elle a lancé avec la Libye, et passe à l’achèvement de la troisième phase de ce programme qui consiste à organiser la participation tunisienne à la Foire de l’agroalimentaire « Libya Food » du 13 au 16 Mars 2022 à Tripoli, en collaboration avec la Société « El Waha » d’organisation de Salons.

A noter que depuis le début de l’année 2021, la première étape de ce programme a été la mission commerciale multisectorielle du 27 février au 2 mars 2021 à Tripoli, qui a connu un franc succès quant à la revitalisation et la relance des relations économiques Tuniso-libyennes.

La 2ème étape était la participation tunisienne à la Foire de la construction « Tripoli LC Expo » du 28 juin au 1 juillet 2021 qui a suscité l’intérêt des entreprises tunisiennes, venant y participer en grand nombre. Plus que 120 entreprises tunisiennes sur une surface d’exposition dépassant les 1000 m2 ont été présentes sur le pavillon tunisien.

Cette prochaine étape de participation à « Libya Food » est considérée comme une réelle opportunité pour les chefs d’entreprises et les investisseurs opérant dans le secteur de l’agroalimentaire, de présenter leurs produits et services sur le marché libyen, d’explorer de nouvelles opportunités d’affaires et de construire un partenariat gagnant, gagnant pour les deux pays.