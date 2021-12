Morris Garage Motors fête la musique lors de la Tunis Fashion Week – 2021

Fidèle à son engagement culturel, Morris-Garages soutient de nouveau les artistes en organisant un concert pour fêter la musique.

Morris-Garages a choisi l’incontournable événement de la Tunis Fashion Week – placée cette année sous le signe de la protection de l’environnement.

Morris-Garages a organisé, le 4 décembre 2021, un concert aux portes du désert tunisien – Tozeur.

De la musique pour tous les goûts !

Les spectateurs ont pu profiter d’une scène musicale bien diversifiée : le groupe Erkez Hip Hop et des DJ des plus renommés en Tunisie et en Europe étaient au rendez-vous ;

Ce concert a permis de faire partager à un grand nombre les talents du groupe Erkez Hip Hop de la formation Debo.

Vivier d’artistes de talents, ce projet musical innovant allie deux registres différents : le Mezoued et le Rap. Erkez Hip Hop est composé des jeunes artistes Vipa, ElMassi, Tiga Black’na, Dali Chebil, Pazaman, Mahmoud Habib et bien d’autres.

Pour faire profiter un maximum de fans, l’intégralité du concert a été diffusée en live sur la page de MG Motors Tunisie.

Morris-Garages mise comme à l’accoutumée sur la jeunesse tunisienne et sur sa diversité comme vecteur de développement pour les artistes tunisiens de demain.

Durant cet événement, Morris-Garages a exposé plusieurs de ses modèles phares tels que la citadine MG3, la berline MG6, la MG HS 2L. Trophy et le SUV urbain 100% électrique EZS qui est, rappelons-le, la première voiture électrique homologué et commercialisé en Tunisie.

Et en avant-première… la nouvelles MG !

Cet événement était également l’occasion pour MG Motors de faire découvrir au public en avant-première son nouveau modèle, en l’occurrence la voiture pour le désert, la MG RX8 .

La MG RX8, un 4X4 audacieux et performant qui incarne la perfection des sept places.

Sur la route ou en off-road, ce modèle offre des performances dynamiques et incarne l’esprit d’aventure de MG. Ce 4X4 de 7 places offre un style incroyable, des capacités tout-terrain, un confort luxueux et certaines des meilleures technologies automobiles disponibles. (Uniquement en précommande).

——————

À propos de MG MOTORS



La société Meninx OIS, distributeur officiel de la marque MORRIS-GARAGES en Tunisie a pour objectif de développer un portefeuille de modèles répondant aux besoins des consommateurs tunisiens ainsi qu’une expérience unique plaçant la satisfaction du client au cœur de sa stratégie.

La marque est présente sur 4 régions : Tunis à travers sa succursale de la Charguia 1, Nabeul à travers sa succursale sise sur la route du Grand Maghreb ; Msaken à travers son agence Sahel Motors et Sfax, à travers sa succursale sise à Thyna route de Gabes Km 8,5. Et prévois prochainement une ouverture à Gabes.

Emprunts de fraîcheur et de modernité, les modèles MG se distinguent par leur niveau de sécurité, l’élégance de leur style, leur confort à bord, leur motorisation performante, leur robustesse et un très bon rapport qualité/prix qu’ils offrent.

A propose de SAIC Motors



Le groupe SAIC – Shanghai Automobile Industriel Corporation -, est l’un des plus importants constructeurs automobiles mondial. En effet, il est le leader du marché automobile chinois, lui-même premier marché automobile mondial, devant le marché américain.

Le groupe SAIC joue sur plusieurs tableaux qui incluent : l’automobile, les composants, les véhicules industriels et les poids lourds.

L’activité de SAIC Motors couvre la recherche, la production et la vente de véhicules particuliers et de véhicules utilitaires. Elle promeut activement la commercialisation de véhicules à énergie propre et de voitures connectées, et explore la recherche et l’industrialisation de technologies intelligentes telles que la conduite intelligente.