L’ONG HWPL nomme 30 éducateurs pour la paix en Afrique

Deux éléments sont essentiels pour la cohésion sociale et la coexistence entre les citoyens: la paix et le développement durable. Ce sont des enjeux clés pour l’évolution de l’Afrique. Et l’Union africaine, à laquelle ont adhéré les 55 États, cherche à construire une terre paisible pour laisser aux générations futures un continent florissant.

Son souhait de parvenir à « une Afrique pacifique et prospère, intégrée, dirigée par ses propres citoyens et prenant la place qui lui revient dans la communauté mondiale et l’économie de la connaissance » ne peut être accompli sans une éducation de qualité. C’est avec cette même conviction que l’organisation Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) a souhaité travailler pour établir la paix grâce à son programme de formation d’éducation à la paix constitué de 12 leçons.

Près d’un an après le début de cette initiative en Afrique francophone, le 27 novembre 2021 a marqué la célébration de la première cérémonie en ligne pour les éducateurs africains. L’événement a réuni 40 invités d’honneurs, dont 30 éducateurs à la paix en provenance de Madagascar, du Mali, de la Côte d’Ivoire et de la Tunisie.

D’ailleurs, HWPL a consolidé son partenariat avec sept des institutions éducatives présentes en signant un protocole d’entente (MOU) afin d’assurer la continuité de l’éducation à la paix d’ HWPL dans ces écoles.

HWPL croit fermement que la clé de la paix durable et du développement de l’Afrique est ancrée dans l’éducation à la paix. D’après les statistiques enregistrées par les Nations Unies depuis juin 2019 il est reporté que 9 272 écoles ont été fermées ou sont devenues non opérationnelles et près de 2 millions d’enfants ont été privés d’éducation en raison de la violence et de l’insécurité au Burkina Faso, au Cameroun, en République centrafricaine, au Tchad, en République démocratique du Congo, au Mali, au Niger et au Nigeria.

Par conséquent, apprendre au corps professoral à devenir eux-mêmes des éducateurs à la paix est un moyen par lequel HWPL contribue à garantir un avenir où les enfants et les adultes peuvent s’épanouir et guérir du traumatisme des conflits violents.

La cérémonie s’est terminée par le témoignage de Asana Moro, enseignante à l’école primaire de l’International English School of Abidjan (IESA), qui, le 22 octobre, avec d’autres collègues, a organisé une journée de paix avec 250 élèves du primaire pour discuter de la paix et de la diversité. L’événement a été un grand succès dont ils constatent aujourd’hui les résultats.

Asana Moro a déclaré : « Pour moi, l’éducation à la paix a été l’un des enseignements les plus extraordinaires que j’ai reçus dans ma vie. Elle m’a appris tellement de choses. Vivre dans un environnement pacifique ne consiste pas seulement à passer du bon temps avec les gens, mais il y a aussi des choses à prendre en compte. Nous savons tous que la paix ne se résume pas à la guerre, comme nous l’entendons tous. Je n’ai pas vraiment connu la guerre, mais grâce à cette éducation, j’ai compris que la paix n’est pas seulement la paix dans le pays, mais qu’il ne devrait pas y avoir de guerre. En tant qu’enseignant, le programme m’a aussi beaucoup aidé, car l’école où je travaille compte plus de 15 nationalités, et nous avons donc affaire à des élèves de différents milieux, de différents pays, langues, cultures, ethnies, etc. Grâce à cet enseignement, j’ai vraiment compris comment interagir avec des personnes différentes de moi et j’ai appris à les comprendre par le dialogue, le respect et la tolérance ».

A ce titre, HWPL continue à mettre en œuvre son programme d’éducation à la paix en Afrique avec comme objectif de former les nouvelles générations à la paix afin qu’elles deviennent des messagers capables de porter cette paix autour d’elles en commençant par leur maison, leur école et leur entourage.