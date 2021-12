Tunisie : Ton festif marque la célébration du 11ème anniversaire de la révolution dans certaines régions

Les gouvernorats de Monastir, Jendouba et Tataouine ont célébré, vendredi, le 11ème anniversaire de la révolution, commémoré à partir de cette année à la date du 17 décembre en remplacement au 14 janvier.

Devoir de mémoire et convivialité ambiante ont alors été associés pour meubler les programmes des festivités dans ces régions.

A Monastir, les célébrations ont été marquées par une multitude d’activités culturelles et sportives, déployées dans la ville ainsi que dans les écoles primaires et les centres culturels, avec au menu, une variété de spectacles musicaux et de théâtre, des ateliers de peinture et de danse ainsi que des parades assurées par des groupes de scouts venus des différentes délégations de la région, a indiqué à l’Agence TAP, le commissaire régional de l’éducation, Mongi Slim.

A Jendouba, une cérémonie officielle de salut au drapeau a été organisée en présence du gouverneur de la région et des représentants des organisations nationales, suivie d’une parade de formations militaire et sécuritaires.

A Tataouine, une cérémonie officielle a eu lieu en présence des responsables locaux et régionaux, en plus d’autres festivités ont été tenues dans les différentes délégations du gouvernorat avec la participation de responsables locaux et représentants de la société civile. A cette occasion, le gouverneur de la région a rendu un vibrant hommage aux martyrs de la révolution.