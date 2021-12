Tunisie : Ils réclament la dissolution du CSM et l’assainissement des secteurs de la justice et des médias

Des manifestants pro-Kaïs Saïed ont réclamé, vendredi 17 décembre 2021, la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), l’assainissement des secteurs de la justice et des médias, et une lutte renforcée contre la corruption.

Rassemblés devant le Théâtre municipal de Tunis sur l’Avenue Habib Bourguiba, à l’occasion de la célébration du XIe anniversaire de la Révolution, les pro-Kaïs Saïed ont brandi des portraits du président de la République et scandé des slogans sur la justice et les médias, selon un journaliste de l’agence TAP.

Beaucoup d’entre eux portaient des pancartes sur lesquelles est écrit en arabe : “Le peuple veut assainir la justice”, “Le peuple veut la dissolution du conseil supérieur de la magistrature”, “Pas de retour en arrière”.

Ridha Chiheb Mekki, dit “Ridha Lénine”, a appelé les journalistes à accorder un plus grand intérêt aux mesures exceptionnelles décidées par le président de la République les 25 juillet 2021 et 22 septembre 2021 et à la feuille de route annoncée le 13 décembre 2021.

“J’appelle les journalistes à organiser des débats télévisés et radiophoniques axés sur les trois points suivants: les mesures du 25 juillet, les mesures du 22 septembre et la feuille de route du 13 décembre, et ce sans favoriser ou imposer une partie en particulier”, a-t-il dit.

De son côté, le comédien Atef Ben Hassine a lancé : “Aujourd’hui, nous reconquérons la Tunisie après dix ans d’appauvrissement et de marginalisation (…) Nous allons les poursuivre en justice et allons redonner joie et espoir aux Tunisiens”. Il appelle à “assainir” le secteur des médias de ceux qu’il a qualifiés de “vendus”. “Ces derniers doivent se retirer de la scène et cesser de nous importuner”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, l’activiste de la société civile, Abdessalem Hamdi, estime que les entreprises citoyennes, proposées par le président de la République pour lutter contre le chômage, sont une alternative pour sortir de la crise et instaurer un modèle économique basé sur le partenariat entre citoyens et secteur public.