DIRECT SPORT – Coupe arabe de la Fifa 2021 (Tunisie-Algérie) : Je ne pense à aucun autre scénario qu’à la victoire (sélectionneur Algérie)

Le sélectionneur de l’équipe algérienne A’ de football Madjid Bougherra, a déclaré vendredi qu’il n’envisageait aucun scénario “autre que le victoire”, samedi en finale de la Coupe arabe de la Fifa-2021 face à la Tunisie, au stade Al-Bayt de Doha (16h00), tout en misant sur l’état d’esprit pour essayer de remporter ce derby maghrébin.

“Je ne pense à aucun autre scénario qu’à la victoire, c’est normal. On joue chaque match comme une finale et, surtout, on ne veut pas avoir de regrets. Etre arrivé en finale, c’est positif, mais nous sommes des compétiteurs. A la fin, on ne retiendra que le vainqueur donc nous voulons le trophée!”, a affirmé Bougherra lors d’une conférence de presse d’avant-match tenue à Doha.

L’équipe d’Algérie A’ a validé son billet pour le dernier stade de l’épreuve, en battant mercredi soir le Qatar, pays organisateur, (2-1), au stade Al-Thumama, alors que la Tunisie a éliminé l’Egypte (1-0).

“L’Algérie et la Tunisie se connaissent, les deux confrontations sont toujours serrées, les Tunisiens ont mérité d’être là… C’est une fierté pour le Maghreb que nous soyons tous deux en finale. C’est toujours important d’avoir des joueurs qui évoluent dans le championnat de l’équipe que l’on va affronter”, a-t-il ajouté.

S’agissant du volet récupération, très important à la veille de chaque finale, l’ancien capitaine des “Verts” a regretté le fait de ne pas bénéficier d’assez de temps pour récupérer.

” Nous n’avons pas eu beaucoup de récupération, seulement deux jours avant cette finale. On travaille sur ce match, sur ce derby, et on sait que ça se jouera encore à l’état d’esprit, à celui qui en voudra le plus. Cette compétition était longue. On a fait un petit parcours, avec des confrontations élevées… mais ce n’est pas la finalité. Désormais, on est à une marche de ce trophée”.

” Cette finale ressemblera davantage à notre match face au Maroc, avec deux équipes qui se connaissent. Les Tunisiens ont beaucoup d’expérience de compétition, ils vont toujours loin en CAN”, a-t-il enchaîné.

Bougherra a tenu à rassurer sur l’état de santé de l’attaquant Baghdad Bounedjah, sorti sur blessure face au Qatar.

“Bounedjah est sorti sur crampe face au Qatar. Il a fait des examens et, HamdouAllah, rien de grave. On verra son évolution mais il fera partie du groupe, ça c’est certain”.

Par ailleurs, et concernant l’avenir en club de l’ailier gauche Youcef Belaïli, dont le contrat avec le Qatar SC a été résilié jeudi à l’amiable, Bougherra espère voir le natif d’Oran “dans un grand club”.

“J’ai appris hier par Belaïli lui-même qu’il allait être libéré. Ca n’aura aucune incidence sur sa finale, il joue pour son pays donc sans égoïsme.

Cette Coupe Arabe lui permettra de trouver un meilleur club, il le mérite. Nous espérons voir Youcef dans un grand club, inchaAllah”.

Présent aux côtés de Bougherra lors de cette conférence de presse, le défenseur central Mohamed Amine Tougaï, forfait face au Qatar pour blessure, a annoncé sa disponibilité pour cette finale.

“J’étais blessé face au Qatar mais, aujourd’hui, je me sens bien. Je serai disponible face à la Tunisie. Nous allons tout donner. Il faudra avoir de la grinta pour l’emporter. Au premier jour, le coach nous avait déjà dit que son seul objectif était de remporter le trophée”.