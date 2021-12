DES CHIFFRES : 200 000 enfants

Environ 200 000 enfants souffrent de troubles du spectre de l’autisme en Tunisie, révèle Wanessa El Amri, représentante de la Principauté de Monaco, qui finance le projet ” Pour une meilleure prise en charge et intégration des enfants autistes en Tunisie “, soulignant la nécessité d’établir des statistiques précises et conformes aux exigences de la réalité tunisienne.

S’exprimant lors des travaux d’un forum organisé en Tunisie, mercredi 8 décembre 2021, sur la mise en œuvre du projet ” Pour une meilleure prise en charge et l’intégration des enfants autistes en Tunisie”, qui est financé par la Direction de la coopération internationale de la Principauté de Monaco, en partenariat avec le ministère des Affaires sociales, l’Institut supérieur de l’enseignement spécialisé et l’association “Humanité et Intégration”, Omari a mis l’accent sur la nécessité d’établir un dépistage et une prise en charge précoce pour garantir la croissance des enfants autistes dans les meilleures conditions et faciliter leur intégration sociale et économique.