Tunisie : Le chef de l’Etat fait ses adieux à son homologue algérien

Le président de la République Kais Saied a fait ses adieux, jeudi après-midi, au pavillon présidentiel de l’aéroport international de Tunis-Carthage, au président de la République algérienne démocratique et populaire Abdelmadjid Tebboune, qui a effectué, les 15 et 16 décembre, une visite d’Etat en Tunisie.

Le chef de l’Etat et le président algérien ont salué le drapeau au son des hymnes officiels des deux pays et passé en revue un détachement des trois armées qui leurs ont rendu les honneurs.

Selon la ” Déclaration de Carthage ” posté, ce jeudi, sur le portail électronique de la présidence de la République à l’occasion de la fin de cette visite, les Présidents Saïed et Tebboune ont convenu de mettre en place une approche différente des cadres traditionnels de coopération, afin de jeter de nouveaux fondements pour le partenariat bilatéral, vers une intégration plus ” stratégique ” et ” solidaire ” et un développement ” intégré “.

La Tunisie et l’Algérie ont conclu, mercredi 15 décembre 2021, au cours d’une cérémonie au palais de Carthage, 27 accords de coopération portant sur plusieurs secteurs, et ce en marge de la visite d’Etat qu’effectue en Tunisie le Président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune.

Les accords portent notamment sur les secteurs de la Justice, de l’Intérieur, de la décentralisation, de l’Industrie, de l’Energie, des institutions publiques, des PME, de l’emploi de l’Environnement, des Affaires religieuses, de la femme et de l’enfance, de l’Education et de la formation professionnelle, de la Pêche, de l’Information et de la Culture.