Tunisie : Le Courant démocrate, Ettakatol et Al Joumhouri refusent la feuille de route annoncée par Kais Saied

Le Courant démocrate, Ettakatol et Al Joumhouri ont affirmé leur refus de toute atteinte au texte de la constitution en dehors de la légalité et avant l’organisation d’élection législatives et présidentielle.

Dans une déclaration commune publiée jeudi, les trois partis dénoncent les accusations que le président Kais Saied a adressées à ses détracteurs dans son discours prononcé lundi. Ils ont regretté son attachement à des visions individuelles qui ne proposent pas des solutions à la crise financière et sociale dans le pays.

En début de semaine, Said a dévoilé les axes de la feuille qui entrera en vigueur début janvier 2022 et qui vise une série de réformes législatives et constitutionnelles devant être entreprises avant l’organisation d’élections législatives et présidentielles anticipées.

Les partis signataires appellent, dans leur déclaration, à un dialogue national pour asseoir les fondements d’un Etat juste qui rompe avec les années de corruption et ses symboles et immunise le pays contre le régime autocratique.

Ils ont, sur un tout autre plan exprimé leur refus total de voir la Tunisie assurer le rôle de “gendarme de la méditerranée” en violation criante de sa souveraineté et de la dignité et des droits des émigrés irréguliers, en allusion à l’extradition de Tunisiens d’Italie.

Les partis appellent les citoyens à participer au mouvement de protestation qui aura lieu vendredi à l’occasion de la commémoration de la fête de la révolution.