Le temps sera froid au cours la nuit prochaine et le ciel sera peu nuageux sur le Nord et le centre, et partiellement nuageux sur le sud, a indiqué, mercredi soir, l’Institut national de la météorologie (INM).

Les températures oscilleront entre 3 et 7 degrés dans les régions intérieures et entre 8 et 11 degrés près des côtes. Le vent soufflera faible à modéré, et la mer sera peu agitée.