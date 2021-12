Elections municipales partielles : Taux de participation à moins de 4% à Menzel Hor et Hammem El Ghezaz

Le taux de participation aux élections partielles dans les municipalités de Menzel Hor et Hammem El Ghezaz dans le gouvernorat de Nabeul, est très faible et n’a pas dépassé respectivement 2,21% et 3,75%, dimanche à 13h, a indiqué à l’Agence TAP, Chiraz Arfaoui, coordinatrice régionale de l’instance régionale des élections (IRIE) de Nabeul 1.

Et de rappeler que les élections municipales partielles ont démarré dimanche matin, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur, dans 5 bureaux de vote dans chacune des deux municipalités.

La responsable a précisé que 4 480 électeurs sont inscrits dans la circonscription de Menzel Hor et 5 978 dans la circonscription de Hammam El Ghezaz. Une seule liste indépendante se présente pour les élections municipales de Menzel Hor, tandis que 4 listes dont une liste partisane représentant le parti “Echaab” et 3 indépendantes, sont en lice pour le conseil municipal de Hamam Ghezaz, a souligné la même source.A noter que le taux de participation des militaires et sécuritaires s’élève à 8,6% pour Hammam Ghezaz et 3,33% pour Menzel Hor.