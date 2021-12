Tunisie : Protestation des diplômés sans emploi pour revendiquer l’application de la loi numéro 38

Un mouvement de protestation a été organisé dans le hall des palais des congrès à Tunis par les diplômés sans emploi concernés par la loi numéro 38, en marge de leur participation au congrès des mouvements sociaux et citoyens qui a démarré le 10 décembre et se poursuivra durant 3 jours, placé sous le thème ” Résistances solidaires pour la dignité, la liberté et la justice sociale”.

Les protestataires ont scandé des slogans pour revendiquer l’emploi et l’application de la loi numéro 38 qui a été adoptée par le parlement et ratifiée par le président de la république, critiquant les propos du chef de l’état qui avait qualifié cette loi “d’illusoire et inapplicable”.

Le représentant de la coordination ” le recrutement est mon droit” au gouvernorat de Sidi Bouzid et le porte parole des protestataires à la Kasbah Issam Kdoussi a appelé l’état à honorer ses engagements vis à vis des jeunes diplômés sans emploi depuis plus d’une décennie et à préserver leur droit garanti par la constitution.

“La participation au congrès des mouvements sociaux et citoyens constitue une opportunité pour le travail en commun avec les mouvements qui partagent les mêmes objectifs, tels que les coordinations des travailleurs de chantier et les doctorants sans emploi en vue de mettre en place une plateforme de militantisme et réaliser les objectifs communs a-t-il ajouté.

S’agissant des prochains mouvements, Kdoussi a déclaré que plusieurs mouvements de protestation au niveau régional seront menés par les coordinations du “recrutement est mon droit”, notamment à Kasserine et Sousse et d’autres protestations à partir du 17 décembre courant jusqu’à satisfaction des demandes.